Как сообщает Московский Комсомолец, один из генералов армии США предложил свой вариант обеспечения защиты Украины от ракетных обстрелов. По его мнению, Киев должен создать на территории своей страны комплексную систему ПВО и ПРО. В создании такой эшелонированной противовоздушной и противоракетной обороны Украину должны поддержать все союзные страны.

Недавно в Брюсселе завершилось собрание военачальников и министров обороны НАТО. После данной встречи, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что США вместе со своими союзниками должны приложить все усилия для того, чтобы помочь Украине создать комплексную систему противоракетной обороны. Причем свой посильный вклад в создание данной системы должна внести каждая страна, которая присутствовала на встрече в Брюсселе.

Напомним, что киевские власти неоднократно просили Запад предоставить достаточное количество комплексов ПВО, чтобы Украина смогла прикрыть свое небо от угрозы ракетных обстрелов.