Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что в парламенте и общественных кругах страны существует «широкая поддержка» строительства укрепленного ограждения на финско-российской границе. Об этом сообщает финское издание Yle. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Это – важный вопрос обеспечения надлежащего наблюдения за (восточной) границей Финляндии в будущем», – заявила Санна Марин, незадолго до этого объявив о широком обсуждении вопроса возведения полноценных ограждений на пограничных рубежах с Россией.

Первоначальная инициатива была проявлена чиновниками Пограничной службы Финляндии, которые предложили возвести на востоке страны ограждение по граничащим с Россией районам, которые по их оценке имеют наибольшие «потенциальные риски для незаконной миграции».

В конце сентября начальник Пограничной службы генерал-лейтенант Паси Костамоваара заявил для финских СМИ, что строительство такого ограждения «обойдется в несколько сотен миллионов евро», поскольку потребуется также учесть расходы на мониторинг и дорожную инфраструктуру. По его словам, это обязательные меры, которые позволили бы пограничникам без промедления реагировать на незаконные пересечения границы.

Граница Финляндии с Россией имеет общую протяженность около 1340 км. По оценкам Пограничной службы, в планах строить забор вдоль всей этой границы нет необходимости: это стоило бы слишком дорого, к тому же основная часть границы проходит по весьма труднодоступной местности.

Финские пограничники сочли оправданным в плане обеспечения безопасности строительство забора вдоль 10-20 процентов всей финско-российской границы, то есть участками с общей длиной в 130-260 километров. К таким участкам «с высоким уровнем риска» отнесены существующие пункты пересечения границы и прилегающие к ним территории. Строительство ограждений и обустройство всей сопутствующей инфраструктуры может занять от двух до четырех лет

На фоне готовящегося вступления Финляндии в НАТО, а также масштабной кампании в СМИ о якобы «массовом наплыве россиян, бегущих в Финляндию после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации, чтобы уклониться от участия в боевых действиях на Украине» (что в реальности ничем не подтвердилось, кроме отдельных единичных случаев) в сочетании с истеричными заявлениями в Прибалтике и Польше о «проникновении российских диверсантов под видом бегущих от призыва», финские власти «столкнулись с давлением со стороны общественности и оппозиции, требующих полностью закрыть границу для россиян», пишет Yle.

Издание также сообщает, что на данный момент готовится строительство тестового участка пограничного заграждения на финско-российской границе. Этот пилотный проект будет иметь длину три километра и, согласно предварительным расчетам, обойдется бюджету страны в сумму около шести миллионов евро, включая обеспечение средствами технического контроля и необходимое дообустройство инфраструктуры. Сообщается, что в плане долговечности такой забор рассчитан на 50 лет.

Окончательное решение по строительству пограничного забора с Россией властями Финляндии еще не принято, но «в правительстве уже есть консенсус по поводу необходимости возведения тестового участка», сообщает Yle.