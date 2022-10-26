Как сообщают иностранные СМИ, в частности финская газета Iltalehti, будущий проект договора, на основе которого Финляндия вступит в НАТО, будет включать в себя пункт, который разрешит базирование ядерного оружия на территории страны.

Финское издание сообщает, что данный законопроект уже находится на финальной стадии разработки, и примерно в течение двух недель он будет представлен депутатам парламента на рассмотрение. Журналисты издания утверждают, что решение о размещении ядерного оружия на своей территории является очень важным аспектом для укрепления оборонного потенциала Финляндии. Ведь политика превентивного сдерживания внешней агрессии со стороны НАТО как раз и базируется на ядерном оружии, которое есть у Великобритании и США, добавили в материале издания.

Журналисты финского издания заявили, что на практике такое решение можно будет реализовать очень просто. Достаточно будет разместить на территории Финляндии американские самолеты F-35А, которые способны нести тактические ядерные снаряды B61-12.