По сообщениям от The Wrap, актер из США Эзра Миллер будет продолжать принимать участие в съемках фильма «Флэш». Напомним, что в данной картине актер играет главную роль.

В середине августа Миллер публично заявил о своих извинениях за кражу со взломом, скандальное поведение, нападения и различные домогательства. Так Миллер напал на женщину в баре в апреле этого года, а еще в 2020 он отличился в другой драке со своей фанаткой, где он пытался задушить ее. Актер заявил, что причиной такого поведения было психическое расстройство, и он готов пройти курс реабилитации для восстановления здоровья.

На данный момент актер уже успел принять участие в съемках нескольких эпизодов картины. Напомним, что ранее студия Warner Bros. заявила о возможном прекращении съемок фильма из-за многочисленных скандальных ситуаций, которые происходили с участием актера.

Пока премьера фильма «Флэш» про одноименного супергероя была анонсирована на лето 2023 года.