Бизнесмен Евгений Пригожин ответил изданию «Медуза» (признано в России иностранным агентом) о том, как нужно понимать его реакцию на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об отступлении союзных сил из Красного Лимана.

Предприниматель отметил, что редакция «Медузы» неверно истолковала его комментарий скандальных заявлений Кадырова. Специально для журналистов издания он уточнил, что его слова – эмоциональная реакция. Бизнесмен также добавил, что под словом «ушлепки» имел в виду виновных в выходе войск из Красного Лимана, хотя и не знает, кто стоит за этим указом, поскольку не является экспертом. В заключение он также предложил представителям СМИ-иноагента отправиться на передовую босиком.

«Поэтому ваш (журналиста «Медузы» — прим. ред.) вопрос относительно критики Министерства обороны РФ абсолютно некорректен. На свете существует большое количество ушлепков, которых надо отправить босыми на фронт. Например, вы и редакция «Медузы». Будет желание — снимайте ботинки и вперед», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее он отметил, что слова главы Чеченской Республики – это не критика Министерства обороны России, а проявление «любви и поддержки».