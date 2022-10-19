По сообщению РИА Новости, бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайан побеседовал с журналистами американского канала Fox News. В своем интервью О’Брайан отметил, что на сегодняшний день американские вооруженные силы не смогут вести полномасштабные военные действия.

Экс-советник подчеркнул, что у сухопутных войск еще не растрачен потенциал, а вот воздушно-космические силы и военно-морские силы являются достаточно слабыми. О’Брайан приводит в пример информацию исследования Heritage Foundation, согласно которой у США значительный потенциал есть у ядерных сил а также корпуса морских пехотинцев.

В вышеупомянутом документе также указывается на серьезную нехватку в личном составе армии США. Так среди военнослужащих не достает около 15 тысяч человек. А вот в Национальную гвардию необходимо набрать еще 7 тысяч человек. Военно-морские силы и военно-воздушные силы смогли набрать только 10% необходимого количества военных. А морских пехотинцев набрали 30% .