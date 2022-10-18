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Корреспонденты РИА Новости, ссылаясь на бойцов Народной милиции ДНР, сообщают, что на Авдеевском направлении видно большое задымление в районе позиций вооруженных сил Украины.  Данное направление является очень важным, ведь именно там ведется регулярный обстрел по мирной инфраструктуре городов.

Отметим, что вооруженные украинские формирования удерживают район Авдеевки, начиная с 2014 года. Украинскими военными подразделениями был оккупирован Авдеевский химический завод, который и на сегодняшний момент является их укрытием. И вот уже на протяжении 8 лет со своих позиций националисты ведут обстрел мирного населения Донецка, и близ лежащих населенных пунктов.

На текущее время вооруженными силами Российской Федерации ведутся всевозможные операции для того, чтобы вытеснить противника из его укрытий. Но совершить такой прорыв достаточно сложно, ведь украинские боевики имеют вооружение, предоставленное со стороны Запада.

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