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Как сообщает издание «Свободная пресса», по линии фронта, которая разграничивает союзные силы с вооруженными силами Украины, происходит воздвижение стационарных оборонительных сооружений или так называемой «Линии Вагнера». Достоверность информации была подтверждена Евгением Пригожиным.

Как заявил сам Пригожин, линия обороны сейчас активно выстраивается по границе Луганской и в некоторых частях Донецкой области. Именно на этих участках фронта активно работает ЧВК «Вагнер». Со слов бизнесмена стало известно, что все необходимые фортификационные сооружения привозят из Белгородской области, где налажено их производство.

Также он добавил, что в Белгородской области активно работают инструкторы из ЧВК «Вагнер», которые помогают обучить местное население ведению боевых действий для создания народного ополчения. Евгений Пригожин заявил о том, что он готов помогать и другим регионам в этом вопросе.

Сама же «Линия Вагнера» тянется от Светлодарска на север в сторону Кременной, затем заворачивает на Лисичанск и дальше к границе Луганской области с Россией.

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