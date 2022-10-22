Как удалось выяснить ученым из Университета Хьюстона, выполнение упражнений для тренировки камбаловидных мышц даже в положении сидя могут улучшить процесс сжигания жира и глюкозы.

Результаты исследования ученых были опубликованы на страницах журнала iScience. Камбаловидная мышца расположена в задней части голени. Она играет очень важную роль во время ходьбы человека. Исследователям удалось узнать, что если остальные мышцы человеческого тела во время ходьбы могут израсходовать примерно 15% запасов углеводов за период в три часа после последнего приема пищи, то одна только камбаловидная мышца может утроить скорость этих процессов.

Также ученым удалось узнать, что если тренировать камбаловидную мышцу правильно, то подобный эффект может длиться несколько часов после завершения тренировки. Исследователи провели анализ крови участников эксперимента, и им удалось выяснить, что уровень глюкозы понизился на 52%, а потребность в инсулине уменьшилась на 60%.

Таким образом, удалось научно доказать, что тренировка камбаловидной мышцы является самым эффективным упражнением для фитнеса.