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По сообщениям РИА «Новости», свою оценку намерению Украины по вступлению в альянс дали читатели известной газеты Великобритании Daily Mail. В комментариях к новости о подписании Зеленским ускоренной процедуры по вступлению Украины в НАТО, многие читатели издания написали, что ему не стоило этого делать. Также в комментариях можно найти упреки в адрес лидера Украины о нежелании сесть за стол переговоров с Россией и завершить этот конфликт.

Один из комментаторов под ником Davethejag утверждает, что вхождение Украины в альянс будет величайшей глупостью для всего мира. Другой пользователь под ником royal Windsor был более резким и заявил, что западным странам стоит прекратить передавать Зеленскому миллиарды долларов и наркотики и, возможно, тогда он наконец-то согласится сесть за стол переговоров.

Другие комментарии были не менее интересными. Так например в одном из них утверждалось, что Зеленский делает все, чтобы НАТО стали непосредственным участником данного конфликта.

 

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