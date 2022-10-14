Как сообщает в своем материале портал Lenta.ru, на планете в данный момент есть только две страны, которые могут похвастаться наличием ядерной триады. Этими странами являются Россия и США. Наличие подобного ядерного потенциала стало следствием постоянной конкуренции на протяжении почти полувека за господство в мире. И, похоже, что Россия смогла опередить в этом вопросе своего неизменного конкурента.

Ядерное оружие это, прежде всего, инструмент сдерживания и гарантии безопасности для всех крупных мировых государств. Именно поэтому в окружении президента России всегда присутствуют два военно-морских офицера с небольшими чемоданчиками. Этот факт недавно был озвучен вице-премьером правительства РФ Юрием Борисовым.

Но что в реальности означает наличие «красной кнопки» и обладание ядерной триадой? Во-первых, это наличие межконтинентальных баллистических ракет, которые базируются на военных база на земле. Во-вторых, это наличие атомных подводных лодок, которые несут баллистические ракеты с ядерным зарядом. В-третьих, это наличие стратегических бомбардировщиков, которые также оснащены площадками для пуска крылатых ракет большой дальности. Наличие всех трех элементов для пуска ракет с ядерными боеголовками гарантирует нанесение ответного удара по противнику в случае любого крупномасштабного конфликта.