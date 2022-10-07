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Портал «Объясняем.рф» опубликовал информацию, согласно которой под частичную мобилизацию в обязательном порядке попадают те граждане, у которых имеется боевой опыт. При этом учитывается один главный критерий – соответствующая пометка в военном билете.

Стоит уточнить, что кроме опыта участия в боевых действиях при отборе мобилизованных учитывается также военно-учетная специальность. По заявлению Министерства обороны РФ, в приоритете находятся специальности, которые будут необходимы для решения боевых задач во время специальной военной операции на Украине. Одних из первых мобилизуют артиллеристов, танкистов, механиков и водителей.

Напомним, что Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 29 сентября 2022 года для проведения специальной военной операции на Украине. Президент уточнил, что призываться будут военнообязанные, которые проходили ранее военную службу и уже имеют опыт боевых действий.

 

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