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В сети появились кадры, где экипаж боевой машины пехоты армии РФ до последнего вел бой с противником.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ смог запечатлеть кадры уникального боя российских мотострелков с бойцами вооруженных сил Украины. БПЛА под управлением бойца ВСУ снимал передвижение российской БМП-2М, который был оснащен новым боевым модулем «Бережок», и сбросил на него несколько бомб. Также на кадрах видно как по российской бронемашине прилетает снаряд, который смог обездвижить ее. Но отважный экипаж не прекращает вести ответный огонь по врагу. Вражеские бойцы также не прекращают обстрел БМП-2М из РПГ и других видов вооружения.

Это уже не первое видеосвидетельство храбрости простого русского солдата. Ранее военные корреспонденты уже поделились историей о разведчиках из группы «Отважные», которые смогли устроить засаду для бронеавтомобиля ВСУ. В результате машина подорвалась на мине, а часть экипажа и военных была уничтожена на месте.

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