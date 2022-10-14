Как сообщает журналист Андрей Коц на РИА Новости, ближайшие несколько недель станут решающими для вооруженных сил Украины. По его мнению, ВСУ попытаются захватить как можно больше территории до начала осенней распутицы.

Группировка войск противника под Запорожьем растет с каждым днем. На этом направлении ВСУ увеличивает не только численный состав своей группировки, но и насыщают ее различной техникой. По задумке киевского командования им необходимо совершить прорыв в сторону Бердянска и Мелитополя. Это позволит в дальнейшем создать хороший плацдарм для атаки на Херсон, Крым и Мариуполь.

Именно по этой причине на Запорожском направлении в последнее время начали активно действовать ДРГ противника. В их основные задачи входит минирование местности и ликвидация командиров российской армии.

Журналист отмечает, что киевские власти еще окончательно не решили где сосредоточить основной удар на Запорожском или Херсонском направлении. Хотя аналитики и предупреждают, что на южном направлении активность противника может носить также и отвлекающий характер. Но все сходятся в одном, что Украина совершит атаку в ближайшие недели.