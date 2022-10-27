Издание BioScience опубликовало статью, в которой ученые сделали призыв ко всему миру. Специалисты утверждают, что в срочном порядке следует обратить внимание на изменение климата, так как последствия этого будут чрезмерно разрушительными для всего человечества.

Группа ученых из разных стран под предводительством исследователей Университета штата Орегон сообщили, что текущее состояние биосферы нашей планеты находится на пределе. Это означает, что нас ожидают неминуемые последствия в результате изменения климата.

Исследователи заявляют, что на сегодняшний день уже 16 ключевых показателей из 36, которые напрямую связаны с экосистемой планеты, уже достигли своих рекордных значений. К таким показателям относятся численность населения людей а также сельскохозяйственного скота, уровень в атмосфере метана, азота и углекислого газа. Сюда относится и таяние ледников, повышение уровня мирового океана и многие другие показатели.