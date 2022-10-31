Донецкий депутат Владислав Бердичевский, в своем комментарии изданию «Взгляд», призвал российские войска нанести сокрушительный удар по Угледару, так как, по его информации, в этот район командованием ВСУ стягиваются большие резервы.

Также Владислав Бердичевский отмечает, что в боях за населенный пункт Артемовск подразделения российских войск постепенно перемалывают резервы вооруженных сил Украины, которые вынуждены постоянно присылать дополнительные группы бойцов спецназа своей группировке, которая до сих пор держит оборону в городской черте. Однако работу армейской авиации и артиллерии на этом направлении Бердичевский считает не достаточной.

Также депутат выразил свое мнение, что захватить населенный пункт Павловка – это конечно хорошо, однако, намного лучше – это продвинуться дальше и зайти в Угледар. По площади населенный пункт Павловка занимает в три раза больше места, чем Угледар, однако он находится на возвышенности, и если его не взять, то это доставит российским подразделениям много проблем в будущем, добавил донецкий депутат.