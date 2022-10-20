Куйбышевский суд Северной столицы прекратил уголовное дело, возбужденное против экс-главы Управления социального питания (УСП) Алексея Барабанщикова. Ряд СМИ предположили, что к уголовному преследованию может быть причастен губернатор Александр Беглов.

Напомним, что в 2020 году Барабанщикову пост руководителя УСП предложил сам действующий градоначальник. Чиновник провел тщательный анализ рынка соцпитания Петербурга и выявил в нем целый ряд проблемных вопросов. Среди них оказалась коррупция при распределении госконтрактов, отсутствие единых стандартов качества предоставляемых услуг и непрозрачность всей системы в целом.

В связи с этим Барабанщиков разработал реформу для данной сферы. Однако после начала ее реализации он столкнулся с противодействием со стороны Смольного. Все нововведения были фактически «заморожены». Соответствующей информацией чиновник поделился в нескольких интервью.

После этого экс-главу УСП арестовали и направили в СИЗО. Беглов до вынесения судебного решения сразу же уволил Барабанщика с занимаемой должности.

По версии следствия, бывший чиновник якобы помог «Комбинату социального питания Красносельского района» получить тендеры на школьное питание в Пушкинском районе. Другим участником торгов был городской комбинат «Столовая №14», который предлагал цену ниже, чем вышеуказанный претендент.

Разница между ценами составила 23 миллиона рублей. Данные результаты были расценены как ущерб горбюджету. Именно это пытались вменить Барабанщикову.

Эксперты и журналисты назвали ситуацию абсурдной и сфабрикованной. Однако в итоге Куйбышевский суд Северной столицы прекратил преследование экс-чиновника.

После увольнения Барабанщикова развитие социальной сферы питания остановилось. На сегодняшний день Смольный не скрывает свои связи с определенными частными предприятиями. Например, Алена Мироненко активно пиарит комбинат «Альфа-Провиант». При этом бывший руководитель УСП в одном из интервью рассказывал о грубейших нарушениях со стороны данной компании, которая обеспечивает питание детей.

СМИ предполагают, что после закрытия уголовного дела будут раскрыты новые детали о работе городского соцпита. Но, вероятно, Беглов будет и дальше закрывать глаза на ситуацию.