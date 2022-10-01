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Мероприятия по частичной мобилизации в Петербурге проходят со множеством нарушений. Отстаивать права не подпадающих под условия, установленные Владимиром Путиным, приходится журналистам, общественным деятелям и правозащитникам. Губернатор Петербурга Александр Беглов до последнего отмалчивался и стоял в стороне.

Разобраться в ситуации, взяв каждый случай под контроль, он пообещал уже слишком поздно, когда неразбериху, как козырь, стали использовать либеральные СМИ. Но это может обернуться новыми провокациями, уверен общественный деятель Эрнест Макаренко. Причем внешние враги уже пытаются нагнетать обстановку.

«Видно, что люди являются целенаправленными провокаторами, желающими нормальных граждан и путинский электорат настроить против государства. Не знаю конкретных фактов про Питер, но вижу, что благодаря этим провокациям, которые стали настолько явны, президент был вынужден обсуждать эту тему с Совбезом РФ», – пояснил Макаренко.

Он также добавил, что враг уже проник в отдельные структуры нашего государства. И это не может не тревожить.

Ранее заместитель военного комиссара в Петербурге заявил, что повестки по частичной мобилизации в городе на Неве получили 80 тысяч человек. Это посеяло настоящую панику в обществе. Telegram-каналы стали делиться тревожной аналитикой о том, что общее количество мобилизованных могло быть крайне занижено, внушая недоверие к властям. Однако потом выяснилось, что высокопоставленное лицо попросту оговорилось – повестки раздали только 8 тысячам петербуржцев.

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