Как сообщает издание РИА Новости со ссылкой на китайский портал «Гуаньча», аудитория начала активно обсуждать заявление Сильвио Берлускони, который ранее занимал должность премьер-министра Италии, о том, что остановка боевых действий на территории Украины зависит от позиции Владимира Зеленского, и он может их остановить в любой момент.

Один из комментаторов выразил мысль о том, что в Европе политики могут делать правдивые заявления только тогда, когда они уходят в отставку. Другой комментарий гласит, что Берлускони абсолютно прав и говорит чистую правду.

Третий комментатор отметил, что настоящим виновником начала конфликта на Украине являются США, и они просто не разрешают Зеленскому говорить правду своему народу. Расширение НАТО на восток, во многом, и стало причиной украинского кризиса, выразил свое мнение один из читателей портала в комментариях.

Напомним, что Берлускони сделал ряд заявлений, которые касаются текущей ситуации на Украине, на закрытой встрече с членами своей партии.