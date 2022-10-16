Немецкая аудитория известной газеты Spiegel прокомментировала новость о возвращении украинского посла в ФРГ Андрея Мельника назад на родину. Проанализировав большую часть из них, можно сказать, что немцы облегченно вздохнули, узнав об отъезде Мельника.

Один из комментаторов написал, что он выражает благодарность мистеру Мельнику за ничего. Другой комментатор написал, что он будет скучать по Мельнику так же, как и по Ричарду Гренеллу, то есть нисколько. Тут стоит напомнить читателям, что Ричард Гренелл занимал должность посла США в Германии с 2018 по 2020 годы.

Большая часть немецкой аудитории выразила мысль, что Мельник совсем не годился на роль дипломата, ведь у него попросту отсутствует чувство такта и при любой возможности он выступал с заявлениями против Германии. Также немецким читателям стало интересно, почему дети Мельника остаются в Германии. А один из комментаторов и вовсе выразил мысль, что такое вызывающее поведение Мельника попросту отбивало любое желание помогать простым украинцам.