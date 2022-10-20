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Как сообщает издание War Zone, атомная подводная лодка ВМС США «Западная Вирджиния», которая имеет среди своего вооружения, в том числе и ракеты с ядерными боеголовками, вошла в воды Аравийского моря.

Как сообщают журналисты издания, данные о текущем местонахождении атомной субмарины были опубликованы Центральным командованием ВС США. Они объясняют, что подобная публикация данных о местонахождении своей АПЛ случается крайне редко. Подводная лодка подобного класса способна нести на своем борту до 20 баллистических ракет Trident II (D5). В одной ракете может находиться до 14 ядерных боеголовок.

Преднамеренное раскрытие позиции своей субмарины, по мнению аналитиков, является ярким сигналом для России и Ирана от США. При этом в сообщении не указывается точное местонахождение подводной лодки.

Напомним, что на вооружении США в данный момент есть 4 атомные подводные лодки класса «Огайо». Серия этих субмарин была построена и спущена на воду с 2005 по 2007 годы.

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