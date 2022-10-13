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Как сообщило международное информационное агентство Associated Press, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление о том, что вовсе не сожалеет о принятых ею ранее решениях закупать газ в России.

Меркель подчеркнула, что в то время данное решение было рациональным, ведь стоимость российского газа тогда была значительно ниже цены сжиженного природного газа, поставляемого из других стран мира. Экс-канцлер отметила, что даже в период холодной войны Россия была надежным энергопоставщиком.

Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что проблема обеспечения газом страны связана с тем, что ФРГ была все это время в энергетической зависимости от РФ. В стране необходимо было создать нужную инфраструктуру или же построить СПГ-терминалы, что позволяло бы менять поставщиков, в случае таковой необходимости.

Напомним, что с февраля текущего года поставки российских энергоносителей в ФРГ значительно снизились. В результате этого, в Германии резко повысились цены на газ, бензин и электроэнергию.

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