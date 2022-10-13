В ходе проведения специальной военной операции ВС России с успехом применяют барражирующие боеприпасы. В результате этого, Вашингтон озадачен проблемой, как бороться с российскими беспилотниками. США надеются, что в ближайшее время представители американской оборонной промышленности изобретут «антидот» от российских дронов-камикадзе.

По сообщению американского издания Defense News, на ежегодной конференции Ассоциации армии США, проводимой в Вашингтоне, был поднят вопрос, касающийся данной темы.

Полковник Майк Парент, начальник отдела закупок и ресурсов Объединенного управления армии по борьбе с БПЛА, отметил, что угроза, исходящая от российских беспилотников вызывает у него серьезные опасения. Он подтвердил, что возглавляемой им службой будет направлен официальный запрос в промышленные предприятия, относительно создания технологических средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами потенциального противника.