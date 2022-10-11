Американское издание Military Watch опубликовало информацию, согласно которой истребитель Су-35 российского производства имеет обзорно-локационную систему ОЛС-35. Данная поисковая система была специально разработана для нахождения стелс-истребителей.

Истребитель Су-35 появился в вооружении ВС РФ еще в 2014 году. С тех пор он приобрел высокую репутацию среди всех истребителей. Как указывается в Military Watch, датчики данного вида военного истребителя способны определять местоположение истребителей «невидимок» пятого поколения.

Самолет оснащен радиолокационной станцией Н035 «Ирбис», имеющей фазированную решетку для антенны. Подобный тип станций способен находить цели, которые являются малозаметными, на расстоянии 90 километров. А обзорно-локационная система ОЛС-35 дает возможность быть в курсе актуальных целей на линии фронта без использования радаров.

Именно такая возможность помогает истребителю хорошо маскироваться от радаров противника. Система ОЛС-35 также имеет лазерное оснащение, что позволяет измерять расстояние к цели и с высокой точностью пользоваться управляемым оружием.