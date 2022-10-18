Журналист американского издания «Washington Post» попытался разобраться, почему в западных странах политики, которые придерживаются автократического стиля управления, начали показывать на выборах хорошие результаты.

Американские политологи обратили внимание на следующую тенденцию, что все больше и больше руководителей демократических стран стали подражать манере Путина в управлении государством. Эта тенденции ставит их в тупик, так как они не могут ее объяснить.

Журналист американского издания пришел к выводу, что внутренние изменения в США значительно повлияли на изменение внешней политики страны. А в информационном пространстве и вовсе произошла полная поляризация мира и распространение небывалого количества дезинформации.

Напомним, что Джо Байден, по мнению экспертов, в скором времени может потерять влияние на еще одну исламскую страну – Пакистан. Также как он уже теряет сотруднические отношения с Саудовской Аравией.