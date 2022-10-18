ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист американского издания «Washington Post» попытался разобраться, почему в западных странах политики, которые придерживаются автократического стиля управления, начали показывать на выборах хорошие результаты.

Американские политологи обратили внимание на следующую тенденцию, что все больше и больше руководителей демократических стран стали подражать манере Путина в управлении государством. Эта тенденции ставит их в тупик, так как они не могут ее объяснить.

Журналист американского издания пришел к выводу, что внутренние изменения в США значительно повлияли на изменение внешней политики страны. А в информационном пространстве и вовсе произошла полная поляризация мира и распространение небывалого количества дезинформации.

Напомним, что Джо Байден, по мнению экспертов, в скором времени может потерять влияние на еще одну исламскую страну – Пакистан. Также как он уже теряет сотруднические отношения с Саудовской Аравией.

Вам может понравиться

Украина начала применять на Донбассе совершенно иную тактику

Как сообщает портал Avia.pro, украинское командование войск на Донбассе изменило тактику боевых действий из-за своей уязвимости перед угрозой со стороны российской авиации. Теперь украинская сторона применяет тактику под названием «блуждающий

В Сети появились кадры стрельбы полиции Киева по ударному дрону

Как сообщает портал «Военное дело», в Сети появились новые кадры попытки киевских полицейских встать на пути ударного дрона «Герань-2». На кадрах можно наблюдать, как несколько экипажей патрульной полиции Киева остановились

Рамзан Кадыров: украинцы лишь пушечное мясо для Европы

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграмм-канале обращение к украинцам. Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ради собственной выгоды и сохранения власти жертвует жизнями украинского народа. Кадыров