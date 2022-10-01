Как сообщает издание «Комсомольская правда», на телеканале ТНТ была выпущена очередная телепрограмма Comedy Club, приглашенным гостем которой стал Александр Ревва.

Артист исполнил одну из музыкальных композиций в своем сценическом образе Артура Пирожкова. Также он разыграл юмористическую сценку, однако не смог своим выступлением обрадовать публику.

Присутствующие в зале зрители выдали очень неожиданную реакцию. Они освистали артиста и, можно сказать, прогнали его со сцены. Однако Ревва не был огорчен данным инцидентом. По его словам, он наоборот рад был вернуться на сцену Comedy Club, ведь она для него является родной. Поэтому ему было приятно принять участие в рубрике Special Guest.

Напомним, что Александр Ревва приобрел недвижимость в ОАЭ. Юморист купил роскошные апартаменты в Address Beach Residences, которые находятся в элитном районе Dubai Marina. Но, не смотря на это, артист продолжает вести свою гастрольную деятельность в России.