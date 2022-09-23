Как сообщает ПолитРоссия, в интервью норвежскому профессору Гленну Дизену высказал свое мнение ветеран разведывательной службы Соединенных Штатов Скотт Риттер. Он уверен, что успехи армии России на территории Украины стоит считать ошеломительными.

По его словам, военным силам РФ удалось уничтожить украинские военные склады еще до того момента, как начались поставки с Запада. Риттер уточняет, что это тысячи танков, сотни самолетов и орудий артиллерии.

Скотт Риттер уверен, что армии России удалось победить уже дважды: на начальном этапе спецоперации – разгромить ВСУ, теперь же – уничтожение оружия, предоставленного НАТО.

По итогам интервью, ветеран разведки отметил, что у некоторых стран НАТО больше нет оружия для поставок на Украину, поэтому они перестали помогать киевскому правительству.

В свою очередь, Институт изучения войны (ISW) США признает, что обострение обстановки на фронте продолжает угрожать катастрофическими последствиями на Запорожской АЭС. Как считают эксперты, объявление частичной мобилизации в РФ поможет сформировать дополнительные подразделения.