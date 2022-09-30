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Для оказания помощи в ремонте вооружения, которое предоставляют Украине западные страны, была приглашена группа американских спецов. Ремонтные работы будут производиться в Польше, об этом сообщает Defence One.

Издание уточняет, что ремонт будет производиться по 14 позициям. Среди них числятся такие вооружения, как реактивная система залпового огня HIMARS и Javelin. Однако возникает проблема в отсутствии некоторых деталей, которые необходимы для ремонта. А ведь износ боевых орудий происходит достаточно серьезный.

Свои консультации американские специалисты будут давать в специальном зашифрованном чате. Интернет-соединение ремонтной базы осуществляется спутниками Starlink.

По словам подполковника вооруженных сил США, при производстве вооружений не было предусмотрено такой большой расход боеприпасов, поэтому гаубицы быстро приходят в непригодное состояние. Ведь тестирование таких вооружений не происходило в тех условия, в которых они используются сейчас.

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