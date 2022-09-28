Издание Global Times приводит в своем материале мнение китайского эксперта по стратегическим вооружениям Сун Чжунпина.

Он считает, что западная военная помощь Украине не сможет обеспечить для ВСУ возврат некогда украинских территорий, население которых изъявило желание войти в состав РФ путем голосование на референдуме. По его мнению, ни оружейные поставки, ни помощь военных экспертов не смогут помочь киевскому режиму достичь желаемых результатов.

Сун Чжунпин отметил, что проведение референдума является закрепление результатов, которые Россия смогла достичь в семимесячный период во время проведения СВО.

Напомним, что с 23 по 27 сентября 2022 года на освобожденных Россией территориях Запорожской и Херсонской областях, Луганской и Донецкой Народных Республиках проходил референдум, главным вопросом которого было вхождение в состав Российской Федерации.