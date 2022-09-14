Американские города и штаты медленно, но уверенно поражает экономический и политический кризис. Внешне в США по-прежнему хорошо, но если присмотреться к отдельным регионам, можно увидеть множество признаков надвигающихся проблем, рассказала журналист издания The Washington Post Кэтрин Рампелл.

Она пояснила, что в штате Флорида, к примеру, появляется все больше проблем в работе тюрем, решением которых приходится заниматься Национальной гвардии. В Джефферсоне, штат Колорадо, возникают сложности с ремонтом дорог, а во Франклине, штат Висконсин, детей перестали доставлять на учебу школьные автобусы.

В качестве причины Рампелл называет стремительно увеличивающуюся нехватку кадров. Так, по системе образования наносит удар недостаток квалифицированных учителей, имеются серьезные проблемы с рабочими местами в государственных и местных органах власти. При этом в частном секторе ситуация гораздо лучше, там количество рабочих мест скоро превысит показатели на начало пандемии почти на 1 миллион.

Предпосылками для кризиса, по мнению обозревателя, стали более низкая, в сравнении с частным сектором, оплата труда, а также «Серебряное цунами». Последнее представляет собой массовый уход на заслуженный отдых «бэби-бумеров», родившихся в с 1946 по 1964 годы и отсутствие замены для них из молодого поколения.