На протяжении нескольких дней российские бойцы с успехом применяли барражирующие боеприпасы «Герань-2» для удара по военным целям. Самое значительное количество их было направлено на объекты в Одессе, а также близлежащих территориях.

На Украине эти атаки вызвали истерические настроения. Украинская власть тут же заявила, что якобы эти боеприпасы иранского производства. Украинские СМИ даже демонстрируют «доказательства» того, что смогли сбить иранский дрон.

Эти кадры вовсе ничего не разъясняют и совершенно не доказывают иностранное происхождение объекта.

Сразу после успешного применения боеприпасов по важным целям в Одессе, Зеленский совершил попытку устроить скандал на международной арене, заявив, что Иран нарушил суверенитет Украины.

Вовсе не важно какое именно оружие применяет российская армия в ходе спецоперации, ведь ВСУ используют исключительно натовское оружие и это вовсе не расценивается как «нарушение суверенитета» России. Украинскую власть пугает совсем не это, а то, что фактически все дроны-камикадзе попали в свои цели, а система ПВО на Украине против них сейчас совсем неэффективна.