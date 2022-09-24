Издание АИФ поделилось, что каждый день от границ Украины в Белгород уезжает несколько десятков беженцев. Разбиты лагеря с крытыми пунктами временного пребывания в Белгороде, где люди останавливаются семьями. Вход строго охраняется полицией, где каждый приезжий осматривается.

Здесь имеется столовая, где люди могут поесть благодаря комбинату социального питания. Эта организация предоставляет пищу детским садам и школам города.

Гражданка Украины рассказа о том, что им пришлось пережить во время эвакуации.

“Автобус, перевозящий беженцев, после проезда моста около Логачевки подвергся атакам снарядов ВСУ. К счастью все обошлось, и сейчас людям оказывают помощь волонтеры и психологи”, – поделился начальник перевалочного пункта на окраине города В. Белокопытов.