В результате долгих боев противник повержен, а союзники подошли к находящемуся западнее Торецку (так переименовали город Дзержинск неонацисты).

В период военных действий на Донбассе была создана эшелонная оборона, которая включала в себя множество укрепительных районов и специальных пунктов перевала.

За все время спецоперации продвижение по этому участку фронта нельзя считать быстрым, хотя противник несет огромные потери в личном составе и техническом обеспечении из-за постоянных обстрелов, авиационной атаки и в результате наступления союзных сил.

На данный момент союзные силы продолжают наступление на Артемовск, выбивая ВСУ с укреплений. По последним данным, националистические батальоны подорвали мост соединяющий две части города.