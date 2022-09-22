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В результате долгих боев противник повержен, а союзники подошли к находящемуся западнее Торецку (так переименовали город Дзержинск неонацисты).

В период военных действий на Донбассе была создана эшелонная оборона, которая включала в себя множество укрепительных районов и специальных пунктов перевала.

За все время спецоперации продвижение по этому участку фронта нельзя считать быстрым, хотя противник несет огромные потери в личном составе и техническом обеспечении из-за постоянных обстрелов, авиационной атаки и в результате наступления союзных сил.

На данный момент союзные силы продолжают наступление на Артемовск, выбивая ВСУ с укреплений. По последним данным, националистические батальоны подорвали мост соединяющий две части города.

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