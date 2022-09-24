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Огромное количество немцев негативно смотрят на сложившуюся экономическую и политическую обстановку, комментируя их внутреннее ощущение понятиями «гнев» и «чувство бессилия». Именно такую картину продемонстрировал опрос общественного мнения.

Большинство опрошенных рассказывают о своих эмоциях с помощью слова «гнев», треть говорит о том, что слово «неопределенность» четко определяет их настроение, другие же говорят о «бессилии», а также «беспокойстве».

Намного меньше раз настроение людей описывалось положительными словами, такими как «уверенность», «благодарность» и «радость».

Вышеназванный опрос не демонстрирует причины такого состояния немцев, но вероятно, это можно объяснить повышающимся ценами, инфляцией, ситуацией на Украине и так далее.

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