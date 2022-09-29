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На территории Украины продолжается проведение специальной военной операции силами армии России и соединений ЛДНР. Продолжаются и мероприятия с нанесением огневого поражения вооруженным силам и боевым средствам противника.

В рамках этих мероприятий была проведена серия ракетных ударов по территории Днепропетровска и Запорожья. Атака была осуществлена ночью 28 и ранним утром 29 сентября. Как сообщают местные жители в социальных сетях, удары достигли своих целей.

Жители Запорожья сообщают, что ночью было слышно серию из нескольких взрывов. Часть из пораженных объектов впоследствии загорелась, что подтверждается опубликованными фотографиями ночного зарева в социальных сетях.

В Днепропетровске под ракетный обстрел попали объекты, в которых располагались украинские военные. Также было поражено хранилище с топливом. Жители разных районов города могли наблюдать пожар огромного масштаба. Местные, проживающие в пригороде и окрестных районах, также сообщили о серии взрывов.

 

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