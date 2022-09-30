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Как сообщает «Ридус», способность Норвегии и Польши в обеспечении безопасности газопровода «Балтийская труба» ставится под сомнение западными экспертами и аналитиками. В материале польского издания «Interia» один из европейских депутатов, который пожелал остаться инкогнито, заявил, что после печальных событий с «Северными потоками» интерес к обеспечению безопасности на подобных объектах с участием военных только возрастет. Но никто не сможет гарантировать стопроцентную безопасность, добавил он.

Напомним, что «Балтийская труба» это многонациональный проект, где каждая из сторон-участников обязана обеспечивать безопасность на участках, которые проходят в ее территориальных водах. Но реализовать охранные мероприятия для газопровода, длина которого составляет около 900 км, в реальности будет очень трудно.

Военные корабли не смогут нести постоянное дежурство на всей протяженности трубопровода просто физически. Но существуют и другие средства для обеспечения безопасности. Например, авиационная разведка, наблюдения со спутника или гидроакустический мониторинг, который позволяет обнаруживать подводные объекты. Но все это очень сложно. Поэтому европейский депутат оценивает вероятность повторения печальной участи трубопровода «Северный поток» с «Балтийской трубой», как крайне высокую.

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