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Алексей Леонков  заявил, что Россия начала активно усовершенствовать свою систему Противоракетной Воздушной Обороны, которая позволит защитить свои территории от атаки ядерным оружием со стороны Соединенных Штатов Америки.

Военный аналитик уточнил, что впервые подобную систему ПВО начали разрабатывать сразу же после выхода Соединенных Штатов Америки из соглашения о ракетной обороне и договора о совместной ликвидации ракет. Также было отмечено, что данная система уже полностью готова и в настоящий момент ее усиливают по всему периметру границ Российской Федерации.

Стоит отметить, что Алексей Леонков сообщил, что система эшелонированной противоракетной обороны в России разрабатывалась уже давно. Но толчком к ее ускоренному созданию и усилению стал выход американской стороны из договора о ДСМД.

Как сообщалось ранее, по словам эксперта Джеффа Томаса, атака ядерным оружием может поразить территорию почти всей Европы. В случае начала атомной войны северные штаты Америки а также приграничные территории Канады будут подвержены ударам в первую очередь.

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