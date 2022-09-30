Как сообщает «Военное дело», выступление Владимира Путина, которое состоялось перед церемониальным подписанием государственных актов относительно принятия в состав Российской Федерации новых субъектов (ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области), дало массу тем для зарубежных СМИ. Его речь в прямом смысле разделили на цитаты. За выступлением Президента Российской федерации в прямом эфире следили на всем земном шаре, и количество зрителей составило более 1.8 млрд. человек.

Одна из фраз, которую сказал Владимир Путин, уже разлетелась по многим зарубежным средствам массовой информации. В данной фразе упоминалось о том, что США это единственная страна в мире, которая уже дважды применяла ядерное оружие. «И это, кстати, прецедент», – отметил Владимир Путин.

Украинские СМИ, в свою очередь, заявили, что такие слова российского президента являются «предупредительными». Они отмечают, что упоминание о применении ядерного оружия США дает возможность сделать вывод о том, что в конфликте на Украине может быть применено ядерное оружие.