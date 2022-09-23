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В публикации издания «Российская газета» сообщается, что Украина стала получать словенские танки М-55S в результате дефицита танков Т-72 на складах восточноевропейских стран.

Как отметили авторы издания, еще осталось малое количество Т-72CZ и М-84, выпущенных в Чехии, которые получил Балканский полуостров после дележки югославских военных запасов. Однако танков Т-72CZ очень малое количество, а состояние М-84 и вовсе неудовлетворительно. Еще в апреле упоминалось, что Германия может предоставить 50 единиц Leopard 1. Но очевидны факты, что эта техника вот уж как 12 лет снята с вооружения и, скорее всего, требует проведения затратных ремонтных работ.

Что касается американской помощи, то танки Abrams, обещанные Украине Пентагоном тоже подлежат ремонту. Снимать с собственного вооружения исправные единицы США не собирается. Италия и Франция, а также Великобритания тоже не особо спешат помогать украинской армии поставкой своей бронетехники.

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