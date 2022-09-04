Юго-западный научно-исследовательский институт (SwRI) со штаб-квартирой в Сан-Антонио (Техас) в партнерстве с компанией Malta, Inc. завершил сборку и ввод в эксплуатацию первого в своем роде демонстрационного объекта с насосным аккумулированием тепловой энергии (PTES). Об этом сообщает сайт Smartech.Energy. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Возможности долговременного крупномасштабного хранения, такие как PTES, могут помочь сбалансировать проблемы нестабильности ресурсов и мощностей энергетики, вызванные высоким проникновением на рынок переменных возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, и создать решения для достижения глобальных целей по сокращению выбросов углерода.

«Одной из крупныхх проблем, с которыми мы сталкиваемся в области возобновляемых источников энергии, является баланс спроса и предложения, особенно в «пиковые» часы нагрузок на сети. Мы хотим, чтобы новые технологии сохраняли солнечную и ветровую энергию, чтобы использовать ее, когда не светит солнце и не дует ветер», – сказала руководитель научной группы SwRI доктор Натали Смит, ведущий исследователь проекта.

Система PTES хранит энергию термически в горячих и холодных резервуарах для последующего использования. Когда вырабатывается избыточная ветровая или солнечная энергия, PTES запускает тепловой насос, чтобы нагревать горячий бак-аккумулятор, а холодный – сделать еще холоднее. Затем, когда потребности в энергии превышают производство, PTES работает как теплогенератор, преобразуя большую разницу температур между горячей и холодной накопленной энергией в электричество.

«Полномасштабная система PTES предлагает высокую потенциальную производительность системы с эффективностью приема-передачи до 60% и может хранить энергию более 10 часов. PTES – это многообещающая универсальная технология, которую можно применять ко многим различным источникам энергии без геологических или географических ограничений», – подчеркнула Смит.

Корпорация Malta разрабатывает полномасштабную коммерческую систему PTES, способную хранить энергию более 10 часов. При финансировании со стороны Министерства энергетики США в SwRI разработана пока что небольшая демонстрационная система PTES, в которой используются простые рекуперационные циклы для обоих режимов работы с воздухом в качестве основного рабочего тела.

Проект объекта аналогичен по базовой архитектуре и работе полномасштабной технологии и предназначен для демонстрации работоспособности системы и стратегий управления. Теперь эта система успешно введена в эксплуатацию и приступила к этапу детальных испытаний.

«Мы надеемся, что эта тестовая система даст больше уверенности в новой технологии, открыв путь к полномасштабной системе. PTES обеспечивает жизнеспособные средства для обеспечения баланса и стабильности энергопотребления. Если мы хотим сократить выбросы углерода, нам необходимо теснее интегрировать как можно больше возобновляемых источников энергии», – отметила Смит.