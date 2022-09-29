Официальный Запад, в лице Петера Стано (официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза), заявил, что любая, публично проявленная, форма поддержки референдумов будет считаться незаконной.

Также он добавил, что разбираться в каждом конкретном случае для наложения санкций будут страны-члены. А вот последствия настигнут каждого, кто принимал участие в незаконных референдумах.

Как сообщают РИА Новости, таким образом, Запад выразил свою однозначную позицию, что не только проводить референдумы это незаконное мероприятие, но и даже наблюдение за ними – это уже преступление.

Но если разобраться в проблеме немного глубже, то выходит, что и в Италии проголосовали не «так, как нужно». А ведь это позволило прийти в парламент правым партиям. Тут еще и Венгрия решила провести так называемые «национальные консультации», в ходе которых хотят выяснить мнение народа об антироссийских санкциях. Поэтому скоро в Европе будут вздрагивать уже только об одном упоминании слова референдум.