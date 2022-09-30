Ограниченно годный для службы в армии житель Санкт-Петербурга Николай Мещанинов получил повестку с требованием прийти в военкомат для участия в частичной мобилизации.

Об этом сообщил Telegram-канал «Дальше действовать будем мы». 29-летний преподаватель физкультуры из Северной столицы получил повестку с требованием прийти в военкомат, хотя раньше не служил и является ограниченно годным к военной службе. То есть, под ранее озвученные критерии об участии в частичной мобилизации он не подходит.

По словам самого Мещанинова, повестку он нашел под дверью, но никаких подписей не ставил. Сразу после этого он позвонил в мобилизационный центр Невского района, однако там ему ответили, что не видят необходимости в разговорах. На данный момент петербуржец намерен получить бронь.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жители Северной столицы могут лично сообщить ему об ошибках в частичной мобилизации, однако сами горожане в словах чиновника сомневаются.