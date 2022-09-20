Группа исследователей из Университета Сучжоу в КНР, в сотрудничестве с коллегой из Харбинского технологического института и еще двумя специалистами из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Германии, разработала эластичного робота, способного разделяться на более мелкие компоненты, чтобы пройти через небольшие пространства, а затем снова собраться в единое целое.

Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Поскольку робототехника продолжает активно развиваться, инженеры по всему миру находят все новые способы создания эластичных роботов. Теперь исследователи из Китая и Германии сделали из феррожидкости (магнитных наночастиц оксида железа), которую они суспендировали в прозрачном масле, миниатюрного робота, который управляется с помощью внешних магнитов.

Исследователи отмечают, что использование робота, сделанного из материала, который очень слабо скрепляется, позволяет изменять его форму по требованию. Применяя несколько магнитных полей, они показали в экспериментах, что можно направлять своего робота через лабиринт, время от времени меняя его форму для преодоления препятствий.

Например, ученые заставляли мини-робота удлиняться, чтобы протискиваться через узкий проход. Они также разбивали его по команде на нужное количество более мелких частей, чтобы те прошли через пористый материал. В обоих случаях робот затем легко собирался в единую круглую форму и продолжал свое путешествие.

Разработчики отмечают, что такой робот может быть выполнен в самых разных размерах. Предполагается, что роботизированное устройство на его основе может быть использовано в медицинских целях – в качестве средства доставки лекарств к труднодоступным частям тела, таким как узлы легких или части головного мозга. Другие эксперты отмечают, что такая роботизированная система может оказаться полезной в устройствах по типу «лаборатория на чипе», где проводятся различные химические и биомедицинские процессы.

Исследователи признают, что для практического применения их конструкция должна еще преодолеть множество препятствий, наиболее очевидным из которых является разработка магнитной системы управления, которая смогла бы точно проникать сквозь кости, такие как череп.