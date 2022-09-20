Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что новая однодневная хирургическая процедура ускоряет эффективное заживление, снижает частоту рецидивов и ампутаций, а также снижает расходы на 88% по сравнению с консервативным лечением. Об этом сообщает Science Blog. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Предварительное исследование, представленное на открывшемся ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), показало, что выполнение упреждающей операции по корректировке стопы является эффективным для лечения диабетических язв – распространенного и изнурительного осложнения диабета, нередко заканчивающегося ампутацией.

Диабетические язвы – это открытые раны, которые возникают примерно у 15% людей с диабетом в какой-то момент их жизни. Эти язвы обычно располагаются в областях, подверженных наибольшей нагрузке, таких как подошва стопы, и являются причиной около 80% ампутаций нижних конечностей у людей с диабетом.

В Великобритании уровень смертности после диабетической язвы стопы высок: до половины пациентов умирают в течение 5 лет после развития язвы, а в течение 5 лет после ампутации смертность достигает 70%. Раннее вмешательство в такое заболевание имеет важное значение, поскольку прямо связано с возможностью избежать осложнений.

Специалисты из медцентра NHS Foundation Trust в Солфорде в своем новом исследовании описали, как список повседневных процедур в многопрофильных бригадах специалистов по диабетической стопе и упреждающее хирургическое вмешательство повлияли на результаты лечения.

В период 2019-2021 гг. 19 пациентам с диабетическими язвами стопы (без сопутствующих абсцессов) хирург-ортопед предложил чрескожную процедуру (операцию по регулированию механики стопы, чтобы снять давление на изъязвленную область), проводимую под местной анестезией, а 14 пациентов лечили консервативно с наилучшим медикаментозным и ортопедическим лечением.

У всех 19 пациентов, перенесших операцию, были признаки диабета и/или невропатии (повреждения нервов). Из них 10 пациентам (средний возраст 71 год, 8 мужчин, 2 женщины) с язвами верхушки пальцев стопы и поврежденными сухожилиями сгибателей были проведены релизы сухожилий пальцев стопы, при которых сухожилие разрезалось, чтобы расслабить палец и привести его в прямое положение.

Остальным 9 пациентам (средний возраст 49 лет, все мужчины) с язвами на подошве стопы за пальцами и уплотнением в ахилловом сухожилии было выполнено удлинение тендо-ахиллова сухожилия, чтобы растянуть сухожилие, чтобы пациент мог ходить на плоскостопии.

После одного года наблюдения все пациенты в хирургической группе достигли успешного излечения язвы (в среднем за 3,3-4,5 недели) по сравнению с тремя пациентами (36%) в группе обычного ухода (где в среднем потребовалось 20 недель).

Во время наблюдения ни один пациент в хирургической группе не был госпитализирован с сепсисом диабетической стопы по сравнению с семерыми (46%) в группе обычного лечения. А рецидив язвы произошел только у двух пациентов (10%) в группе хирургического лечения по сравнению с 10 (66%) в группе консервативного лечения.

Точно так же ампутация чаще встречалась в группе обычного лечения (7 пациентов, 66%), чем в группе хирургического вмешательства (2 пациента, 10%). Ни один пациент в группе хирургического лечения не умер, в то время как в группе консервативного лечения умерло шесть человек.

По оценкам исследователей, по сравнению со средней обычной стоимостью лечения в 9 902 фунта стерлингов, средняя стоимость новой процедуры составила 1 211 ф.ст., что дает существенную экономию за счет сокращения расходов после процедуры на 88%.