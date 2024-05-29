Начало предвыборной кампании 2024 года в Санкт-Петербурге ознаменовалось неожиданным событием. Губернатор Александр Беглов, стремящийся переизбраться на второй срок от партии «Единая Россия», столкнулся с проблемами обеспечения высокой явки на выборах губернатора и муниципальных депутатов. Однако опросы показывают, что большинство жителей города не планируют участвовать в голосовании. По информации из источников власти, для повышения явки на выборах Беглову должны помочь бывшие «пиар-музыканты» Евгения Пригожина – Александр Малькевич и Мария Михайлова. Пишет АОН.

Мария Михайлова, известная в прошлом как Майорова и бывший руководитель «фабрики троллей» Евгения Пригожина, намерена баллотироваться на пост губернатора от партии «Родина». В настоящее время она позиционирует себя как успешный предприниматель и организатор волонтерских проектов. Партия «Родина» и сама Михайлова отказываются комментировать свое прошлое сотрудничество с Пригожиным.

Александр Малькевич, также бывший сотрудник Пригожина и известный российский медиатехнолог, недавно выиграл праймериз партии «Единая Россия» на довыборах в Законодательное собрание Петербурга по округу №18. Этот округ стал вакантным летом 2023 года после ухода депутата Долматова. Малькевич известен тем, что в 2018 году был задержан ФБР в аэропорту Нью-Йорка по подозрению во вмешательстве в американские выборы. Несмотря на сообщения о его работе в интересах Пригожина с 2018 по 2022 год, Малькевич отрицает эти обвинения.

Согласно мнению экспертов и источников из Смольного, привлечение Малькевича и Михайловой к предвыборной кампании является стратегическим ходом. Это должно позволить властям, используя медиаресурсы, создать видимость конкуренции на губернаторских и муниципальных выборах. В свою очередь, бывшие сотрудники Пригожина смогут получить прощение у Александра Беглова, а также шанс реализовать свои проекты в Санкт-Петербурге.