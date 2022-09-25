Как сообщает издание Toronto Star, родители одной из канадских школ выступили против внешнего вида учителя трудов.

Конфликтная ситуация случилась в оквиллской средней школе, в которой преподавателем уроков технологий является мужчина-трансгендер. Причем родители возмущены не его гендерным статусом, а откровенными нарядами, подчеркивающими огромные накладные груди.

По заявлению родителей, для школьников и студентов существует дресс-код. Они требуют, чтобы подобное правило было применимо к учителям.

Протесты против внешнего вида учителя уже были ранее, однако школьная администрация не брала их во внимание. А на местном школьном совете было решено, что требования родителей являются дискриминацией в отношении учителя, как представителя ЛГБТ-сообщества.

По мнению одной из протестующих, речь идет не о трансгендерной идентичности, а о внешнем виде человека, который является учителем. «Всему есть предел!» – заявила она.