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На канале Ютуб опубликовано видео, на котором русские военнослужащие, находясь в электричке, исполняют популярную песню Виктора Цоя «Кукушка». Аккомпанировал бойцам музыкант-виртуоз Александр Демидов.

Текст известной песни популярной группы «Кино» как никогда актуален, ведь в нем отражаются события, происходящие в нашей стране и в мире. Под музыкальное сопровождение Демидова пели все присутствующие в электропоезде Киевского направления Московской железной дороги.

Бойцы были в приподнятом настроении, смеялись и улыбались, решительно настроившись на победу. Некоторые фиксировали происходящее на смартфоны.  Именно одно из таких видео и было выложено на вышеупомянутой интернет-платформе.

Пост получил широкую популярность в Сети. Пользователи оставили под видео множество комментариев с положительными оценками пения и моральной поддержкой военнослужащих.

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