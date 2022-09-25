Издание «Авиа.про» опубликовало информацию о нахождении американских солдат на Украине. Здесь они активно участвуют в военных действиях с ВСУ и проводят спецподготовку солдат, отправленных в Донецк на подмогу в боевых действиях. Оказывается ЧВК «The Mozart Group» активно помогают украинской армии в течение последних двух недель.

Имеется информация, что они организуют наступление ВСУ. По последним данным точное число американских наемников, присутствующих на территории проведения спецоперации все еще остается неизвестным. Однако, если рассмотреть имеющиеся кадры видео и фотосъемки, то можно разглядеть двадцать – тридцать американских солдат, использующих американские виды оружия во время атаки.

Чуть раньше в Харьковской области вычислено еще одно американское подразделение ЧВК «Academi». Таким образом, можно прийти к выводу, что солдаты Соединенных Штатов активно участвуют в военных действиях на украинской стороне.