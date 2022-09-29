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По сообщениям РИА Новости, после объявления Владимиром Путиным указа о начале частичной мобилизации, страну покинули десятки тысяч людей. Точных данных о количестве людей, покинувших пределы страны после начала мобилизации, нет. Однако, это не мешает некоторым эмигрантам заявлять о цифре в 200 тысяч. Таким образом, они пытаются посеять панику в обществе.

Проблема с массовым выездом людей за пределы страны, конечно же, есть. И обусловлена она, в первую очередь, страхом. И в этом нет ничего удивительного. Однако в такие исторические моменты и становится понятно, кто есть кто.

К сожалению, в России уже выросло целое поколение общества потребителей. После развала СССР, многие люди долгие годы жили в атмосфере безверия и безвыходности. На смену общечеловеческим ценностям социалистического общества пришло общество потребления и заполнило пустующую нишу в умах многих людей. Однако стоит понимать, что сейчас наступило время, когда выбор сделан историей за нас, и пришло время отдать свой долг Родине.

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