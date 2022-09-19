Уровень недоверия петербуржцев Бегловым вырос до 63%

Аналитики провели опрос онлайн-социологии в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) на показатели доверия главам российских регионов. Согласно результатам, уровень недовольства работой губернатора Петербурга Александра Беглова среди горожан увеличился до 63%.

Опрос был проведен во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Данный результат показателя недоверия оказался самым высоким в СЗФО.

СМИ считают, что такое недоверие к градоначальнику обусловлено допущенными ошибками в управлении городом. За текущий год Северная столица под руководством Беглова столкнулась со снежным коллапсом, а так же с провальными мусорной и транспортной реформами.

Петербуржцы вынуждены каждый день страдать от последствий данных решений в виде километровых пробок, гор неубранного мусора, крыс, давки в автобусах и многого другого.

Однако самой скандальной из всех стала инициатива закона о «Комплексном развитии территорий» (КРТ), согласно которому в мегаполисе будут снесены «хрущевки», а их жители переселены на отшибы Петербурга. Скандал вокруг проекта дошел до федерального центра.